Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Предприниматели просят Минэкономразвития выдавать займы по ставке 3% на 15 лет. Это станет серьезным шагом на пути решения проблем привлечения инвесторов в отрасль и развития внутреннего туризма, а в результате позволит снизить цены на услуги, уверены участники рынка.
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с чего всё началось
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским роликом
Полиция Тобольска оригинально пригласила молодых людей на службу в органы внутренних дел.
Обновлено в 09:38
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Кино
Умер актер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:42
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Театры
Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году
Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Общество
Владелец «Дикси» женился на украинской модели
Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-ю строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, женился на украинской модели Ольге Клименко.
Обновлено в 09:42
Футбол
Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»
Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством
В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика
Националисты требуют от Зеленского арестовать Медведчука
Националисты собрались напротив здания администрации президента и требуют арестовать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, с которым связывают телеканал NewsOne.
Обновлено в 08:11
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Политика
ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Экономика
В России в июне зафиксирована нулевая инфляция
В 17 регионах потребительские цены в июне снизились на 0,3% и более, заметнее всего — в Севастополе (на 1%) в результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2%.
Обновлено в 09:17
Музыка
Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске
Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
США хотят, чтобы Германия отправила наземные войска в Сирию
ФРГ отправляет свои истребители-бомбардировщики Tornado на разведку, также они выполняют дозаправку самолетов союзников в небе США призывают Германию отправить в Сирию наземные войска, которые частично заменят на северо-востоке республики американский контингент.
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
График 45-летней Юлии Высоцкой наполнен разнообразными активностями.
Обновлено в 10:27
Наука
Китайские ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет.
Обновлено в 06:31
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%.
Обновлено в 09:01
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Обновлено в 10:20
Политика
Лукашенко поддержал инициативу Зеленского о переговорах в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с заявлением украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран и полностью поддерживает его.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО
Обновлено в 09:04
Политика
ГП Украины: конечные бенефициары NewsOne связаны с Промсвязьбанком
Генеральная прокуратура Украины выяснила, что конечные бенефициары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала подросшего 15-летнего сына от Меладзе
На опубликованном фото певица изображена на лодке вместе с сыном Константином во время отдыха.
Обновлено вчера в 15:26
Гаджеты
Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
Обновлено в 07:16