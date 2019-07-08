Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.

с чего всё началось

Предприниматели просят Минэкономразвития выдавать займы по ставке 3% на 15 лет. Это станет серьезным шагом на пути решения проблем привлечения инвесторов в отрасль и развития внутреннего туризма, а в результате позволит снизить цены на услуги, уверены участники рынка.

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей

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