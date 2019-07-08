Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Предприниматели просят Минэкономразвития выдавать займы по ставке 3% на 15 лет. Это станет серьезным шагом на пути решения проблем привлечения инвесторов в отрасль и развития внутреннего туризма, а в результате позволит снизить цены на услуги, уверены участники рынка.
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с чего всё началось
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.Известиявчера в 17:01
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Политика
Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину
Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 08:44
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В Новосибирске на парковке нашли крокодила
Небольшой крокодил, которого привезли в гастролирующий в Новосибирске цирк-шапито, сбежал из коробки, но был быстро пойман, сообщил РИА Новости администратор цирка "Маска".
Обновлено в 06:54
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
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Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста
Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено в 07:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали взрослого сына
Напомним, о существовании общего ребенка Джанабаевой и Меладзе долгое время не знали ни поклонники, ни даже жена артиста.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Плющенко ответил поборникам морали, обвинившим его в хвастовстве
Естественно, последовавший шквал недоумения вынудил Плющенко ответить на претензии и открытые обвинения в хвастовстве.
Обновлено в 08:24
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»
Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Экономика
Вице-премьер Борисов предложил списать треть кредитных долгов оборонки
В декабре 2018 года Юрий Борисов заявил, что только на выплату процентов по кредитам предприятия оборонно-промышленного комплекса ежегодно тратят 135 млрд рублей.
Обновлено в 09:44
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Спорт
Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину
Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 09:10
Политика
Госдума проведет парламентские слушания по искусственному интеллекту
"Стоит подумать о том, чтобы по искусственному интеллекту осенью запланировать большие парламентские слушания, поскольку тема глубокая и богатая, что точно требует отдельного рассмотрения", - сказал Орешкин.
Обновлено в 07:49
Здоровье
Росгидромет перестанет мониторить почти 90% вредных веществ
Росгидромет предлагает мониторить на федеральном уровне не 260, а 20 загрязняющих веществ, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:01
Общество
В Приволжском районе отметили День семьи, любви и верности
Все участники встречи сделали вывод - День семьи, любви и верности нужен, чтобы мы могли ещё раз убедиться: наш семейный очаг горит благодаря любви, и для его поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность, уважение.
Обновлено в 04:39
Общество
Возможные останки соратника Наполеона нашли в Смоленске
Ученые во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске наткнулись на уникальную находку — останки французского генерала Гюдена, который был ближайшим соратником императора Наполеона.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Китае два человека погибли из-за утечки газа на шахте
Два человека погибли и еще 13 пострадали в результате утечки газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
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Технологии
«Я.Стример» от «Яндекс.Денег» поможет геймерам собирать донаты
«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустили новый сервис для геймеров — «Я.Стример».
Обновлено в 03:00