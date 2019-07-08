Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Гандболистка сборной России погибла в Польше
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
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Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
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В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Ученые из Гонконга доказали, что никогда не употреблявшие алкогольные напитки люди являются самыми психически здоровыми.
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Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
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Происшествия
Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове
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Политика
Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год
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Футбол
СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов
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Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км
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Происшествия
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Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
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91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.
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Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии
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Обновлено в 10:16
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребёнка
Под Ярославлем полицейские нашли привязанного к столбу ребёнка из многодетной семьи.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
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Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
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Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляции
В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции в июне произошла по вине одного из подведомственных ему учреждений, которое отправило сведения в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.
Обновлено в 10:32
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Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Футбол
Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева
Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:24
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
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Спорт
Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы
Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
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Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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Лукашенко поддержал предложение Зеленского о переговорах в Минске
Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко высказал абсолютную поддержку предложению президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске переговоров по Украине с участием президента России Владимира Путина и глав США, Великобритании, Германии, Франции.
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