Экономика

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01

Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Российская газета11:04

Сенатор Фомин поддержал либерализацию кредитования строительства отелей

РИА Новости09:16

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей

Известиявчера в 17:01

Обсуждаем проект новой стратегии развития туризма в России

RATA-newsвчера в 23:40

Кредит под 3%: Российский бизнес просит субсидию на строительство отелей

Online47.ruвчера в 20:21

Российский бизнес просит предоставить кредит под 3% на строительство отелей

РЕН ТВвчера в 18:46

Крымские отели могут получить субсидии на строительство

ФедералПресс03:19
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Обновлено в 07:37
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Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Наука

Учеными названы самые психически здоровые люди на Земле

Ученые из Гонконга доказали, что никогда не употреблявшие алкогольные напитки люди являются самыми психически здоровыми.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове

Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Футбол

СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов

Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес заинтересовал ряд российских клубов.
Обновлено в 10:10
Авто

Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км

ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Экономика

Российский бизнес признали не готовым к цифровой трансформации

91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.
Обновлено в 04:21
Политика

Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии

Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.
Обновлено в 10:16
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребёнка

Под Ярославлем полицейские нашли привязанного к столбу ребёнка из многодетной семьи.
Обновлено вчера в 08:08
Общество

В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
Обновлено в 10:51
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Обновлено в 10:44
Экономика

Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляции

В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции в июне произошла по вине одного из подведомственных ему учреждений, которое отправило сведения в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.
Обновлено в 10:32
Путешествия

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Футбол

Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева

Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:24
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Спорт

Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы

Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:09
Спорт

13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину

13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 11:13
Общество

В Москве открыт переход от метро «Технопарк» к парку развлечений

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник надземный пешеходный переход с траволаторами, связывающий станцию метро "Технопарк" Замоскворецкой линии со строящимся тематическим парком развлечений "Остров мечты".
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич стала обладательницей белых «Жигулей»

Анна Хилькевич смогла с пользой сходить на свадьбу друзей и выиграть машину.
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Политика

Грузинский телеканал «Рустави-2» извинился перед зрителями за ведущего, который оскорбил Путина и его родителей

Грузинский телеканал "Рустави-2" извинился перед зрителями за ведущего, который в эфире оскорбил Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 05:00
Политика

Лукашенко поддержал предложение Зеленского о переговорах в Минске

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко высказал абсолютную поддержку предложению президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске переговоров по Украине с участием президента России Владимира Путина и глав США, Великобритании, Германии, Франции.
Обновлено в 09:12
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