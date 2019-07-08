Экономика

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01

Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Строители отелей обратились за льготными кредитами

Саминвестор07:08

Российский бизнес просит предоставить кредит под 3% на строительство отелей

РЕН ТВвчера в 18:46

Отельеры претендуют на льготные кредиты

Век05:18

Обсуждаем проект новой стратегии развития туризма в России

RATA-newsвчера в 23:40

Кредит под 3%: Российский бизнес просит субсидию на строительство отелей

Online47.ruвчера в 20:21

Крымские отели могут получить субсидии на строительство

ФедералПресс03:19

Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле

Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг телемоста с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированный телемост между каналами «Россия 1» и NEWSONE является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой

Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Политика

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона стала выглядеть на 30 лет моложе

68-летняя вдова знаменитого певца и политика Иосифа Кобзона Нелли Кобзон недавно стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет Жасмин.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
Обновлено в 04:50
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Авто

В Перми продают «Ниву» с «собачьими» дверьми

В Перми продается уникальная модель «Нивы» с очень короткими дополнительными дверками, которые эксперты окрестили «собачьими».
Обновлено в 07:30
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Общество

В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил

Обновлено в 01:21
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Делегация РФ ответит на принятие ОБСЕ «антироссийских» резолюций

Российская делегация не оставит без ответа действия руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ после принятия антироссийских резолюций — с таким заявлением в понедельник, 8 июля, выступил вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Опубликована новая карта боевых действий в рамках окончательной зачистки Дейр-эз-Зора

Обновлено в 07:43
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Общество

Ученые выяснили основную причину нападения медведей на людей

Обновлено в 07:18
Футбол

«Зенит» может перехватить вратаря Васютина у «Ростова»

Стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» хочет вернуть воспитанника школы «Смена» Александра Васютина из «Сарпсборга 08», но на вратаря претендует «Ростов».
Обновлено в 07:07
Политика

Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга

Напомним, что Александр Беглов является врио губернатора Санкт-Петербурга. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Политика

Басилашвили призвал грузинского журналиста извиниться перед Россией

Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что ведущему грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, допустивший нецензурное оскорбление родителей президента РФ Владимира Путина, следует извиниться за свою выходку.
Обновлено в 05:16
Авто

Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan

Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Кино

В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер

Обновлено вчера в 21:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное