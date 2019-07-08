Экономика
Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелейИзвестия вчера в 17:01
Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.
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Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг телемоста с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированный телемост между каналами «Россия 1» и NEWSONE является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой
Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Политика
Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона стала выглядеть на 30 лет моложе
68-летняя вдова знаменитого певца и политика Иосифа Кобзона Нелли Кобзон недавно стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет Жасмин.
Обновлено в 06:24
Политика
Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
Обновлено в 04:50
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Авто
В Перми продают «Ниву» с «собачьими» дверьми
В Перми продается уникальная модель «Нивы» с очень короткими дополнительными дверками, которые эксперты окрестили «собачьими».
Обновлено в 07:30
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Общество
В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
Обновлено в 01:21
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Делегация РФ ответит на принятие ОБСЕ «антироссийских» резолюций
Российская делегация не оставит без ответа действия руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ после принятия антироссийских резолюций — с таким заявлением в понедельник, 8 июля, выступил вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Опубликована новая карта боевых действий в рамках окончательной зачистки Дейр-эз-Зора
Обновлено в 07:43
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Общество
Ученые выяснили основную причину нападения медведей на людей
Обновлено в 07:18
Футбол
«Зенит» может перехватить вратаря Васютина у «Ростова»
Стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» хочет вернуть воспитанника школы «Смена» Александра Васютина из «Сарпсборга 08», но на вратаря претендует «Ростов».
Обновлено в 07:07
Политика
Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
Напомним, что Александр Беглов является врио губернатора Санкт-Петербурга. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.
Обновлено в 04:11
Политика
Басилашвили призвал грузинского журналиста извиниться перед Россией
Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что ведущему грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, допустивший нецензурное оскорбление родителей президента РФ Владимира Путина, следует извиниться за свою выходку.
Обновлено в 05:16
Авто
Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan
Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
Обновлено вчера в 21:43