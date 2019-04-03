Хостелы в жилых домах запретят с 1 октябряНТВ вчера в 03:38

Я думаю, что завтра уже на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления.

Госдума и Совет Федерации согласовали дату вступления в силу закона о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилых домах. Госдума приняла законопроект в окончательном чтении еще в начале марта. Планировалось, что он вступит в силу уже текущей весной.

Хостелы в жилых домах запретят с 1 октября

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