Политика
Хостелы в жилых домах запретят с 1 октябряНТВ вчера в 03:38
Госдума и Совет Федерации согласовали дату вступления в силу закона о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилых домах. Госдума приняла законопроект в окончательном чтении еще в начале марта. Планировалось, что он вступит в силу уже текущей весной.
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Я думаю, что завтра уже на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления.
— Галина Хованская, российский политикРИА Новости вчера в 03:20
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Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Футбол
ЦСКА предложит контракт Дзагоеву
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Политика
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В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
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Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
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Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
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Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
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Экономика
Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать
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Наставник "железнодорожников" признался, что любит группу "Лениград", лидером которой является Сергей Шнуров.
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Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
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Армия и оружие
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Remedy точно не вернётся к работе над Alan Wake 2 в ближайшие годы
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