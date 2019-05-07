Футбол
Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апрелеЕженедельник Футбол вчера в 07:36
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги прошедшего месяца. Испанец обошел Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Нуну Эспириту Санту из «Вулверхэмптона». В апреле «Манчестер Сити» провёл пять матчей, в которых одержал пять побед кряду.
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