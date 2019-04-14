Хосеп Гвардиола не намерен быть тренером до 71 годаREGNUM 07:16

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола, заявил, что он не хотел бы работать тренером так долго, как это делает его 71-летний коллега из другой лондонской команды «Кристал Пэлас» Рой Ходжонсон.

Хосеп Гвардиола не намерен быть тренером до 71 года

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