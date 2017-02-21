Футбол

Хосеп Гвардиола: «Я доверяю VAR»Еженедельник Футбол 01:43

Шальке-04 — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
18′
Серхио Агуэро
36′
Николас Отаменди
Набиль Бенталеб
38′
Марк Ут
41′
44′
Фернандиньо
Набиль Бенталеб
45′
Хамза Мендиль
Гвидо Бургшталлер
65′
68′
Николас Отаменди
70′
Давид Сильва
Венсан Компани
Салиф Сане
73′
Уэстон Маккенни
Стивен Скрибски
77′
78′
Серхио Агуэро
Лерой Сане
85′
Лерой Сане
87′
Кевин де Брюйне
Александр Зинченко
Марк Ут
Амин Харит
87′
90′
Рахим Стерлинг
90′+5′
Эдерсон Сантана
Гвидо Бургшталлер
90′+5′
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Шальке" на выезде (3:2). Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи.
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