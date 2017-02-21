Футбол
Хосеп Гвардиола: «Я доверяю VAR»Еженедельник Футбол 01:43
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
|18′
Серхио Агуэро
|36′
Николас Отаменди
Набиль Бенталеб
|38′
Марк Ут
|41′
|44′
Фернандиньо
Набиль Бенталеб
|45′
Хамза Мендиль
Гвидо Бургшталлер
|65′
|68′
Николас Отаменди
|70′
Давид Сильва
Венсан Компани
Салиф Сане
|73′
Уэстон Маккенни
Стивен Скрибски
|77′
|78′
Серхио Агуэро
Лерой Сане
|85′
Лерой Сане
|87′
Кевин де Брюйне
Александр Зинченко
Марк Ут
Амин Харит
|87′
|90′
Рахим Стерлинг
|90′+5′
Эдерсон Сантана
Гвидо Бургшталлер
|90′+5′
|37%
|Владение мячом
|63%
|76%
|Процент точных передач
|89%
|1
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|9
|12
|Отборы
|14
|11
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Шальке-04
Расстановка 5‑4‑1
1
Ферманн
18
Калиджури
27
Брума
26
Сане
5
Настасич
24
Очипка
22
Скрибски
8
Сердар
10
Бенталеб
2 ×
19
Бургшталлер
25
Харит
31
Сантана
2
Уокер
25
Фернандиньо
30
Отаменди
14
Лапорт
35
Зинченко
8
Гюндоган
4
Компани
20
Силва
19
Сане
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Шальке" на выезде (3:2). Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи.
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Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» показал невероятный характер в матче с «Шальке»
Спорт-Экспрессвчера в 18:51
Гвардиола: «Я большой поклонник VAR, „Манчестер Сити“ старается быть честным в футболе»
Sport24.ruвчера в 21:04
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