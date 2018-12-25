Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Сити“ едет в Лестер за победой»
Матч ТВ
вчера в 09:13

Лестер — Манчестер Сити
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
14′
Бернарду Силва
Марк Олбрайтон
19′
Харри Магуайр
58′
Хамза Чоудури
Демарай Грэй
63′
70′
Кевин де Брюйне
Давид Сильва
77′
Джон Стоунз
Джеймс Мэддисон
Дэнни Симпсон
78′
Рикарду Перейра
81′
83′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Джейми Варди
87′
Джейми Варди
Синдзи Окадзаки
88′
89′
Фабиан Делф
90′
Серхио Агуэро
«Манчестер Сити» отправляется в Лестер, чтобы одержать победу. В прошлом году мы допускали потерю очков, но в итоге оказывались на коне.
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