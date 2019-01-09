Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» приостановил переговоры по новому соглашению с футболистом. Но клуб хочет дождаться окончания сезона, чтобы возобновить переговоры. Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ за «горожан» защитник провел девять матчей.

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