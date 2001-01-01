Футбол
Хосеп Гвардиола: «Не сказал бы, что вылет из Лиги чемпионов нас больше не ранит»Матч ТВ вчера в 11:33
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что игроки английского клуба до сих пор переживают из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. В среду «Манчестер Сити» не хватило одного гола, чтобы пройти «Тоттенхэм» (4:3) и выйти в полуфинал турнира.
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Хосеп Гвардиола: «Не сказал бы, что вылет из Лиги чемпионов нас больше не ранит»
Матч ТВвчера в 11:33
Хосеп Гвардиола: «Не сказал бы, что вылет из Лиги чемпионов нас больше не ранит»
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