Футбол
Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Зане останется в „Ман Сити“ на долгие годы»
Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Зане останется в „Ман Сити“ на долгие годы»Матч ТВ01:24
Надеюсь, Зане останется здесь на долгие-долгие годы. Зане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» в 2016 году и был признан лучшим молодым игроком года по итогам дебютного сезона в чемпионате Англии.
Матч ТВ01:24
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