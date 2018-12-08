Футбол

Хосеп Гвардиола: «Каждый может выиграть премьер-лигу»
Матч ТВ
05:51

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Если вы спрашиваете меня, может ли «Ливерпуль» выиграть премьер-лигу, я отвечу «да». Если вы спросите меня, могут ли «Тоттенхэм», «Ливерпуль» или «Арсенал» выиграть премьер-лигу, учитывая их положение прямо сейчас, я также отвечу «да».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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