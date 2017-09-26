Футбол

Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»Матч ТВ вчера в 16:06

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
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Гвардиоле скучно на официальных ужинах. Поэтому он не будет президентом «Барселоны»

Матч ТВвчера в 21:56

Гвардиоле скучно на официальных ужинах. Поэтому он не будет президентом «Барселоны»

Sportbox.RUвчера в 21:56

Гвардиола: совместимость Неймара и Гризманна зависит от планов «Барселоны»

Чемпионатвчера в 15:36

Гвардиола: «Неймар и Гризманн очень хороши. Вопрос в том, что задумала „Барселона“»

Sport24.ruвчера в 14:57

Хосеп Гвардьола: «Я вернусь в Барселону, но не как президент клуба»

Спорт-Экспрессвчера в 16:20

Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“, но не в качестве президента»

Soccer.ruвчера в 17:19

Гвардиола: «Я вернусь в „Барселону“»

Sport.ruвчера в 14:59
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Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Обновлено в 00:10
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Обновлено в 03:11
Происшествия

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

«Коммерсантъ» узнал о будущем назначении Евкурова заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено в 03:28
Наука

Ученые назвали легкий способ снижения давления

Эффект появлялся через несколько часов после употребления. По мнению ученых, свекольный сок побеждает гипертонию за счет пищевых нитратов.
Обновлено в 00:46
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Наука

В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой

Обновлено 24 июня в 13:31
Гаджеты

Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров

Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
Обновлено в 03:07
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Политика

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Парламент Киргизии принял решение о лишении статуса неприкосновенности с бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В ДТП в Челябинске пострадали шесть человек

В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:52
Экономика

Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку

Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено вчера в 10:26
Общество

Росконтроль проверил состав куриного паштета

Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
Экономика

Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Авто

Ravon сертифицировал седан R3 для России

Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона

В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана

Россия намерена оказать помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана на фоне угроз из Афганистна для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Новом Уренгое задержаны контрабандисты с оружием из Украины и Литвы

Обновлено в 03:50
Энергетика

Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан

В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору зонта

Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:28
Футбол

Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контракта

По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта.
Обновлено вчера в 18:58
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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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