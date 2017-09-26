Футбол
Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»Матч ТВ вчера в 16:06
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
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Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.
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Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
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По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта.
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