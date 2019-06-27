Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»Матч ТВ 16:06

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Происшествия В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Общество United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Шоу-бизнес 52-летнюю Наталью Штурм поклонники перепутали с Элизабет Херли Фолловеры восхитились идеальной фигурой 52-летней артистки и даже сравнили ее с Элизабет Херли, которая в свои 54 года является иконой стиля и восхищает поклонников по всему свету.

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