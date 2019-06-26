Футбол
Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»Матч ТВ 16:06
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:16, Вашингтон
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