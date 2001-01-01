Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывалСоветский спорт 14:02

Напомним, что Манчестер Сити в последнем туре на выезде разгромил Брайтон, набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице Ливерпуль, и стал шестикратным чемпионом Англии.
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Гвардиола: это самый сложный трофей в моей карьере

Чемпионат15:05

Хосеп Гвардиола: «Это самое сложное чемпионство за всю мою карьеру»

Матч ТВ14:40

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

Советский спорт14:02

Хосеп Гвардьола: «Это самое сложное чемпионство в моей карьере»

Спорт-Экспресс13:40

Гвардиола: «Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру»

Soccer.ru13:34

Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере»

Sport.ru15:58

Пеп Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. „Ливерпуль“ подталкивал нас»

Sports.ru13:35
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Экономика

В России могут создать единый реестр туристических агентств

В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Общество

В Харькове снесут палатку в честь погибших бойцов ВСУ

Речь идет о конструкции, появившейся в честь погибших солдат ВСУ.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено в 14:34
Футбол

«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Брайтон" и завоевал второе чемпионство подряд.
Обновлено в 13:39
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Политика

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

Обновлено в 07:55
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество

Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии

Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
Обновлено в 07:21
Теннис

Джокович стал победителем турнира в Мадриде

Обновлено в 15:01
Футбол

«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Экономика

Спрос на загородную недвижимость начал расти

После достаточно длительного затишья спрос на загородную недвижимость в России начал расти, считают в «Авито Недвижимость».
Обновлено в 12:48
Общество

С 13 по 19 мая любой желающий может попасть в музеи Москвы бесплатно

Жители и гости Москвы в рамках музейной недели смогут посетить интереснейшие выставки в музеях города.
Обновлено в 08:23
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Уфой» в домашнем матче

Ведущий борьбу за еврокубки «Спартак» встречался с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московская команда выиграла этот матч, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 12:11
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Автоспорт

Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу

Обновлено в 13:58
Экономика

Счастливые люди часы наблюдают

Умные браслеты и фитнес-треккеры, которые могут считать шаги, или часы, которые имеют доступ к приложениям для смартфонов и даже могут совершать звонки: эти и подобные гаджеты помогают сделать жизнь удобнее, а потому пользуются все большим спросом.
Обновлено в 14:37
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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