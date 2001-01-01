Футбол
Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывалСоветский спорт 14:02
Напомним, что Манчестер Сити в последнем туре на выезде разгромил Брайтон, набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице Ливерпуль, и стал шестикратным чемпионом Англии.
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