Футбол
Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывалСоветский спорт вчера в 14:02
Напомним, что Манчестер Сити в последнем туре на выезде разгромил Брайтон, набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице Ливерпуль, и стал шестикратным чемпионом Англии.
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Россияне стали чаще сталкиваться с угрозами безопасности в интернете
За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности.
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