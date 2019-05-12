Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывалСоветский спорт вчера в 14:02

Напомним, что Манчестер Сити в последнем туре на выезде разгромил Брайтон, набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице Ливерпуль, и стал шестикратным чемпионом Англии.

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

Происшествия На Шри-Ланке заблокировали социальные сети Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.

Политика Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем Американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят.

Политика Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.

Хоккей Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.

Происшествия Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге «Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Политика Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.

Происшествия В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.

Политика Reuters: Помпео отменил визит в Москву Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Транспорт Движение в Благовещенском переулке перекроют с 14 по 19 мая В Мамоновском переулке временно введут двухстороннее движение транспорта. Ориентироваться водителям помогут специальные информационные щиты.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Здоровье Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.

Авто Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.

Происшествия Взорвавшийся дом скорее всего снесут Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Политика Аксенов исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.

Происшествия Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.

Общество В Югре у двух депутатов оказались поддельные дипломы Оказалось, что диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в Тюмени по специальности «государственное и муниципальное управление», который при устройстве на работу представил директор горнолыжной базы, является подделкой.

Экономика Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Происшествия В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.