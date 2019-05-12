Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывалСоветский спорт вчера в 14:02

Напомним, что Манчестер Сити в последнем туре на выезде разгромил Брайтон, набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице Ливерпуль, и стал шестикратным чемпионом Англии.
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Гвардиола: это самый сложный трофей в моей карьере

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Гвардиола: «Ман Сити» должен поблагодарить «Ливерпуль» за победу в АПЛ

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Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

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Хосеп Гвардиола: «Это самое сложное чемпионство за всю мою карьеру»

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Хосеп Гвардьола: «Это самое сложное чемпионство в моей карьере»

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Гвардиола: «Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру»

Soccer.ruвчера в 13:34

Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере»

Sport.ruвчера в 15:58
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Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
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Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
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Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
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Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
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Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
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В Югре у двух депутатов оказались поддельные дипломы

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В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.
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В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
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За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности.
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