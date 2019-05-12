Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывалСоветский спорт вчера в 14:02

Напомним, что Манчестер Сити в последнем туре на выезде разгромил Брайтон, набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице Ливерпуль, и стал шестикратным чемпионом Англии.
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Гвардиола: это самый сложный трофей в моей карьере

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Гвардиола: «Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере»

Sport.ruвчера в 15:58

Хосеп Гвардиола: «Это самое сложное чемпионство за всю мою карьеру»

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Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

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Хосеп Гвардьола: «Это самое сложное чемпионство в моей карьере»

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Гвардиола: «Это самый сложный титул, который я выиграл за свою карьеру»

Soccer.ruвчера в 13:34

Гвардиола: «Ман Сити» должен поблагодарить «Ливерпуль» за победу в АПЛ

РИА Новостивчера в 14:51
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Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК

Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
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Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме

Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
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Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
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В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Политика

Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
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Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

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Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено вчера в 04:34
Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено вчера в 22:42
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу

В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.
Обновлено в 01:14
Здоровье

Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета

Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Технологии

Эксперт: найденные под Севастополем первые русские подлодки станут культурными объектами

Первые русские подводные лодки времен гражданской войны, найденные у берегов Севастополя, будут внесены в список историко-культурных объектов, что позволит сохранить их.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира

Обновлено вчера в 03:02
Культура

Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате

В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено вчера в 15:04
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в РФ

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Политика

В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов

Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить

Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
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Илон Маск показал 60 спутников «глобального интернета»

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Евгения Медведева получила предложение руки и сердца

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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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