Футбол
Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывалСоветский спорт вчера в 14:02
Напомним, что Манчестер Сити в последнем туре на выезде разгромил Брайтон, набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице Ливерпуль, и стал шестикратным чемпионом Англии.
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В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
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В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить
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