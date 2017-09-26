Футбол
Хосеп Гвардиола: «Де Брюйне не сыграет против „Манчестер Юнайтед“»Матч ТВ вчера в 11:14
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Кевин де Брюйне пропустит дерби против «Манчестер Юнайтед» из-за мышечной травмы. Де Брюйне был заменен на Фернандинью на 38-й минуте матча с «Тоттенхэмом» (1:0) в субботу.
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