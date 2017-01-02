Де Брюйне не сыграет в матче против «Манчестер Юнайтед»Нева Спорт 10:07

«Горожане» на своём поле принимали «Тоттенхэм» и одержали победу с минимальным счётом 1:0, однако хавбек не смог доиграть матч до конца. Де Брюйне получил повреждение ещё в первом тайме: на 38-й минуте бельгиец был вынужден покинуть поле.

Де Брюйне не сыграет в матче против «Манчестер Юнайтед»

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