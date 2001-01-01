Футбол
Хосеп Гвардиола: «Благодарен игрокам за игру в Кубке»Матч ТВ 04:46
Болельщики «Ньюпорта» произвели неизгладимое впечатление, это особенности матче Кубка Англии. Благодарен своим игрокам за эту игру, — сказал Гвардиола. "Сити" узнает соперника по финала Кубка Англии 18 февраля во время жеребьевки.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли в массовой драке на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошла драка между работниками автомойки.
Обновлено в 03:14
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 03:24
Политика
Медведев заявил, что обязан быть оптимистом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если не будет оптимистом, то вокруг него будет "оголтелый пессимизм".
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»
Если Киев прекратит военные действия, Украины не станет, считает президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании
В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 04:17
Политика
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров
Общая площадь обрушений в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли, сообщил РИА Новости представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Новейшая ракета «Бронебойщик» прошла испытания
В России завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты С-8ОФП, известной также как "Бронебойщик".
Обновлено в 03:04
Происшествия
Участники «Чайфа» потеряли гитары
Участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов заявили о пропаже гитар после перелета из Москвы в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Медведев пообещал уравнять доходы жителей города и деревни
Премьер добавил, что власти будут стремиться к увеличению доходов семей, живущих как в городе, так и в деревне.
Обновлено в 04:46
Политика
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Париже людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
На севере Парижа эвакуировали 1600 человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны.
Обновлено в 03:10
Хоккей
Панарин и Малкин вошли в число звезд игрового дня в НХЛ
Второй звездой дня стал нападающий "Филадельфии Флайерз" Трэвис Конекни, который забил два гола в матче против "Детройт Ред Уингз" (6:5 ОТ).
Обновлено в 02:45
Спорт
Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Единоборства
Минаков потерпел первое поражение в карьере
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Кривом Роге подожгли и осквернили храм УПЦ МП
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу
Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Обновлено вчера в 21:50
Общество
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Челябинская воспитательница забыла двухлетнего ребенка на улице
Следователи начали проверку после информации о том, что воспитательница одного из детских садов Озерска забыла на уличной веранде ребенка и ушла.
Обновлено в 00:51
Политика
Эксперт оценил ожидания Порошенко от президентских выборов на Украине
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он ожидает «прекрасный результат» на предстоящих выборах главы государства.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Преподавательница ИТМО вывела студентов из аудитории за 10 минут до ЧП
В одном из Telegram-каналов сообщают, что за 10 минут до обрушения в Университете ИТМО преподавательница обратила внимание на странный треск.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Немецкий политик объяснил, почему Украину не пустили в НАТО
Берлин и Париж отказали Киеву в 2009 году в приеме в НАТО, учитывая российские интересы, однако в настоящее время многие считают это решение ошибочным, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Ман Юнайтед» хочет заменить Лукаку на Дибалу или Икарди
Обновлено в 02:11
Политика
Жители Гаити сожгли флаг США и попросили помощи у России
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Ленобласти зарезали пассажира автобуса Псков-Петербург
Убийство произошло в салоне автобуса, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург вечером в субботу, 16 февраля.
Обновлено в 04:32
Политика
Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде
Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Обновлено вчера в 16:56