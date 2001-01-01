Хосеп Гвардиола: «Благодарен игрокам за игру в Кубке»Матч ТВ 04:46

Болельщики «Ньюпорта» произвели неизгладимое впечатление, это особенности матче Кубка Англии. Благодарен своим игрокам за эту игру, — сказал Гвардиола. "Сити" узнает соперника по финала Кубка Англии 18 февраля во время жеребьевки.

Хосеп Гвардиола: «Благодарен игрокам за игру в Кубке»

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