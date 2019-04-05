Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»Еженедельник Футбол 04:02
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты
Украинский президент Пётр Порошенко призвал шоумена Владимира Зеленского «никем не прикрываться» и прийти на дебаты перед вторым туром выборов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Энергетика
«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group
Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Театры
Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю».
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище
Обновлено в 03:37
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Обновлено вчера в 11:20
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников
Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Европарламент принял новую газовую директиву ЕС
Европарламент в четверг, 4 апреля, принял обновленную директиву о правилах газового рынка ЕС для иностранных трубопроводов, в том числе "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Политика
Мэй вновь попросила ЕС о продлении Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:16
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 06:55
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Наука
Созданы нитки, меняющие цвет при появлении токсинов в воздухе
Технология производства нитей-датчиков, способных менять цвет в ответ на появление в воздухе опасных токсинов, найдет широкое применение во многих областях промышленности и науки — уверены ученые.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Найден источник заражения детей гепатитом С в Приамурье
Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили возможный источник заражения онкобольных детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Космос
«Хаябуса-2» создала кратер на астероиде Рюгу
Обновлено в 02:37
Единоборства
Названа вероятная дата поединка Яна в UFC
Обновлено вчера в 20:00