Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»Еженедельник Футбол 04:02
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Общество
Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве
Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
Обновлено в 06:02
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Обновлено в 04:47
Культура
Татарстан получит деньги на создание виртуальных концертных залов
Республика получит 1,5 миллиона рублей на реализацию этой программы. Больше всего выделили Саратовской области – 24,3 миллиона рублей.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Футбол
«Факел» назначил Булатова главным тренером команды
Сергей Булатов назначен новым главным тренером "Факела", информирует пресс-служба клуба. Он уже пополнил заявочный лист команды в Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:07
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:41
Происшествия
Руководитель приамурского Росреестра задержан по подозрению во взятке
Глава приамурского управления Росреестра Сергей Чечевский задержан по подозрению в получении взятки за помощь в незаконном внесении сведений в реестр недвижимости.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
Обновлено в 06:11
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Футбол
«Локомотив»-«Зенит»: как Семак выйдет из тисков лимита
«Зенит» и «Локомотив» сойдутся в матче, который можно было бы назвать центральным для 22 тура, если бы не московское дерби «Спартак»-ЦСКА, которое состоится днем ранее.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Легионер «Спартака» назвал преимущество русских перед французами
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, в чем видит разницу между русскими и французами.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Технологии
В России появится новая криптобиржа. На этом можно заработать $100 000
Соревнование начнется 25 апреля в 20:00 по московскому времени и продлится два часа, участники получат 30 000 турнирных долларов, ими можно будет торговать на компьютере, планшете или смартфоне.
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси
Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11