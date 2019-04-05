Футбол

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»Еженедельник Футбол 04:02

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев.
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«Барселона» предложит Месси новый контракт

Матч ТВ07:24

Президент «Барселоны» заявил, что хочет сохранить Месси в клубе навсегда

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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу: «Отношения Месси с клубом будут длиться вечно»

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Бартомеу: «Хотим, чтобы Месси всегда был в „Барселоне“»

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Президент «Барселоны» готовит клуб к эпохе без Месси

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Бартомеу: «Барселона» готовится к эпохе после Месси

Чемпионат01:22

Бартомеу: «„Барселона“ должна быть готова к завершению карьеры Месси»

Soccer.ru00:48
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Обновлено в 06:54
Политика

Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики

Проведение анализа крови на наркотики и алкоголь было условием Зеленского для участия в президентских дебатах с Порошенко.
Обновлено в 10:44
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Политика

Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги

В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
Обновлено в 06:38
Технологии

AliExpress будет продавать товары из России

AliExpress теперь будет предлагать покупателям приобрести не только товары из Китая, но и из России.
Обновлено в 10:47
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Семёнов дисквалифицирован на один матч

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Алексея Семёнова по п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («Признан агрессором в драке»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на официальном сайте лиги.
Обновлено в 10:15
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Общество

Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников

Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Политика

Генсек Совета Европы признал ущемление прав России в ПАСЕ

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд признал, что права российской делегации в организации ущемлены, и что это является нарушением основных принципов совета.
Обновлено вчера в 07:49
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Общество

Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу

Обновлено вчера в 08:59
Здоровье

Новая медицинская специальность появится в России

В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 11:09
Футбол

Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии

Обновлено в 08:38
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
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Петербуржец получил 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором.
Обновлено в 11:40
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 10:43
Энергетика

Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
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Особенности режиссуры в новом видеодневнике Man of Medan

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Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
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Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
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Союз биатлонистов России (СБР) примет необходимые меры, чтобы исключить болезни спортсменов по ходу сезона.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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