Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»Еженедельник Футбол 04:02

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев.

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»

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