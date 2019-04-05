Футбол

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»Еженедельник Футбол 04:02

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев.
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Бартомеу: «Хотим, чтобы Месси всегда был в „Барселоне“»

Sport24.ru05:30

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу: «Отношения Месси с клубом будут длиться вечно»

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Президент «Барселоны» заявил, что хочет сохранить Месси в клубе навсегда

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Президент «Барселоны»: клуб начинает готовиться к эпохе после Месси

REGNUM03:31

Бартомеу: «„Барселона“ должна быть готова к завершению карьеры Месси»

Soccer.ru00:48
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Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
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52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом

Известный шеф-повар Гордон Рамзи сообщил о прибавлении в семействе. Его 44-летняя супруга Тана родила ему сына.
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Президенту РФ Владимиру Путину сообщили об исследованиях Росстата и Высшей школы экономики о доходах и расходах россиян.
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Футбол

Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина

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Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Обновлено вчера в 22:38
Политика

Порошенко отреагировал на идею с дебатами и ведущей Тимошенко

Действующий лидер Незалежной Петр Порошенко отреагировал на предложение своего конкурента на президентских выборах Владимира Владимира Зеленского к руководителю «Батькивщины» Юлии Тимошенко провести дебаты перед вторым туром.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8

Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

В Китае сертифицировали вертолет Ми-171

Управление гражданской авиации КНР выдало национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
Обновлено в 05:37
Происшествия

Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс дала установку на перемены и новую жизнь

Со своей странички в Instagram Эвелина обратилась к подписчикам и поделилась советом о том, как именно сегодня можно обратиться к судьбе и, возможно, повлиять на дальнейшую жизнь.
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Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
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В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 05:27
Экономика

Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Прогноз по росту ВВП России на этом год снижен с 1,5 до 1,4%. Причина - низкие мировые цены на нефть.
Обновлено в 03:38
Музыка

Мик Джаггер перенесёт операцию на сердце

Обновлено 02 апреля в 05:59
Политика

Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
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Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В Саратове на автостоянке произошла перестрелка

В Саратове сегодня, 5 апреля, произошла перестрелка.
Обновлено в 03:51
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика

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Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Общество

Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 23:51
Наука

Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита

В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
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Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение

Российская Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсант».
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Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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