Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»Еженедельник Футбол 04:02
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом
Известный шеф-повар Гордон Рамзи сообщил о прибавлении в семействе. Его 44-летняя супруга Тана родила ему сына.
Обновлено в 04:19
Политика
Песков: Путину доложили о нехватке у россиян денег на обувь
Президенту РФ Владимиру Путину сообщили об исследованиях Росстата и Высшей школы экономики о доходах и расходах россиян.
Обновлено в 05:37
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Порошенко отреагировал на идею с дебатами и ведущей Тимошенко
Действующий лидер Незалежной Петр Порошенко отреагировал на предложение своего конкурента на президентских выборах Владимира Владимира Зеленского к руководителю «Батькивщины» Юлии Тимошенко провести дебаты перед вторым туром.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Сомали обстреляли зафрахтованный ООН российский Ми-8
Российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, подвергся обстрелу во время прохождения технического обслуживания.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В Китае сертифицировали вертолет Ми-171
Управление гражданской авиации КНР выдало национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
Обновлено в 05:37
Происшествия
Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера
Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс дала установку на перемены и новую жизнь
Со своей странички в Instagram Эвелина обратилась к подписчикам и поделилась советом о том, как именно сегодня можно обратиться к судьбе и, возможно, повлиять на дальнейшую жизнь.
Обновлено в 03:10
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах
Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.
Обновлено в 04:30
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Почему Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Прогноз по росту ВВП России на этом год снижен с 1,5 до 1,4%. Причина - низкие мировые цены на нефть.
Обновлено в 03:38
Музыка
Мик Джаггер перенесёт операцию на сердце
Обновлено 02 апреля в 05:59
Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В Саратове на автостоянке произошла перестрелка
В Саратове сегодня, 5 апреля, произошла перестрелка.
Обновлено в 03:51
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Общество
Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов
Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 23:51
Наука
Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита
В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
Российская Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:56
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено вчера в 14:19