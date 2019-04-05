Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»Еженедельник Футбол 04:02
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси. Он назвал пути развития каталонцев.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Политика
Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко
Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 03:40
Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Экономика
Минтруд планирует сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд задумал к 2024 году сократить число бедных россиян на 20% – с 19,3 до 15,3 млн человек.
Обновлено в 07:33
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика
Песков назвал политическое кредо Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическое кредо Владимира Путина – это конкретные результаты работы, не популистские, а реалистично сформулированные планы.
Обновлено в 06:26
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти на 23%
Как пишет в пятницу агентство «Прайм», белорусские власти собираются поднять на транзит российской нефти на 23%.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года
«Будем выстраивать и совершенствовать систему помощи при инсультах и инфарктах, наша задача, чтоб в этом году 96% была уже профильная госпитализация, до 2021 года открыть четыре новых сосудистых центра - в Ногинске, Одинцове, Воскресенске и по западу Московской области, пока еще позиции нет, обсуждается», - сказал Матвеев.
Обновлено в 05:59
Происшествия
На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма
В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Дзержинске исследуют воздух после взрыва на заводе
Специалисты Управления Роспотребнадзора незамедлительно организовали отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки в районе улицы Ленинградской.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Интернет
Вести.net: Google официально представил русскоязычного «Ассистента»
Google представил своего голосового помощника Google Ассистента на русском языке.
Обновлено в 02:57
Общество
Остеопаты пожаловались Эрнсту на Малышеву
Обновлено 03 апреля в 17:54
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Криштиану получше. Хороший знак за пять дней до „Аякса“»
Касерес пропустит три недели, состояние Перина нужно оценивать как со дня на день, но завтра он не сыграет.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В Черном море начались учения Украины и НАТО
Обновлено в 07:12
Наука
В Австрии успешно прошли испытания воздушного такси
Австрийский министр транспорта Норберт Хофер заявил, что перспективы того, что к 2025 году воздушные такси начнут летать в стране, выглядят вполне реалистично.
Обновлено в 07:37
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Политика
Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.
Обновлено в 06:21
Космос
Самый быстрый космический грузовик «Прогресс» отправился к МКС
Стыковка с МКС запланирована в 17.25 мск, то есть всего путь займет 3 часа 24 минуты.
Обновлено вчера в 07:48
Здоровье
Москвичей предупредили об активизации клещей
Наступление теплой погоды в столице привело к активации в парках иксодовых клещей – переносчиков инфекционных заболеваний человека и животных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-центр ГПБУ "Мосприрода".
Обновлено в 06:25
Единоборства
Силач Кокляев принял вызов Емельяненко
Обновлено в 08:11
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59