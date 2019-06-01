Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио РейесРИА Новости 01 июня в 15:15
В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес. Рейес начинал карьеру в "Севилье", за основной состав которой играл в начале 2000-х годов.
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2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли
Sport24.ru01 июня в 10:26
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Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
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Американские физики смогли найти способ «спасти» знаменитого кота Шредингера.
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Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
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Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
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Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
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РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
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Обновлено вчера в 17:05
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Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
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Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских
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Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
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В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон
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Обновлено в 00:23
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Возможно, именно поэтому супруги, находящиеся практически на грани разрыва из-за возможных измен Купера с певицей Леди Гагой, всеми силами пытаются хоть как-то сохранить семью, пусть даже через «не хочу».
Обновлено в 02:26
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Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
«Дом.РФ» станет партнером РЖД по застройке Рижского грузового двора
Госкомпания "Дом.РФ" станет партнером РЖД в девелоперском проекте, предполагающем застройку Рижского грузового двора в Москве, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:13
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Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Игры
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Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
Обновлено вчера в 16:26
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Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Экономика
Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов
По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
Обновлено в 01:36
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Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
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В Екатеринбурге на участника протестов в сквере завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Станислава Мельниченко, которого ранее оштрафовали за участие в несанкционированной акции в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:30