Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофеСоветский спорт 01 июня в 07:37

Хосе Антонио Рейес трижды выигрывал Лигу Европы в составе Севильи, становился чемпионом Испании в составе мадридского Реала, выигрывал английскую премьер-лигу с лондонским Арсеналом, в составе Атлетико дважды выигрывал Лигу Европы и однажды - Суперкубок УЕФА.
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Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес

Чемпионат01 июня в 14:51

В ДТП с Рейесом погибли его двоюродные братья

Матч ТВ01 июня в 11:59

Бывший игрок сборной Испании, «Реала» и «Арсенала» Рейес скончался в 35 лет

Sport.ru01 июня в 07:58

2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли

Sport24.ru01 июня в 10:26

Вместе с Рейесом в аварии погиб его двоюродный брат

Советский спорт01 июня в 09:01

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35

Sports.ru01 июня в 11:17

В Сети появилось видео с места гибели Рейеса

Спорт-Экспресс01 июня в 15:20
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Культура

На ПМЭФ-2019 обсудят господдержку кино

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 7 июня в 12.00 в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) на стенде Краснодарского края с участием министра культуры РФ Владимира Мединского состоится панельная дискуссия «Главные роли кинопроизводства в России», сообщает пресс-служба АПКиТ.
Обновлено в 07:19
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Музыка

Forbes: Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим $1 млрд

Обновлено в 16:46
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

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Происшествия

Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Обновлено в 10:55
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Экономика

Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов

Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Теннис

Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 16:17
Происшествия

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки

Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Красноярске горит склад с ГСМ на площади 1000 кв. м

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 16:55
Наука

Ученые улучшили элементы новейших солнечных батарей

Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности

Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

Обновлено в 18:12
Политика

Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.
Обновлено в 17:14
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Экономика

В платёжках за ЖКУ появится новая строка

В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Футбол

«Ювентус» заинтересован в возвращении Погба

«Ювентус» рассматривает возвращение в команду полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

США одобрили поставки F-16 в Болгарию

США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.
Обновлено в 16:58
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Футбол

Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси

Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.
Обновлено в 17:36
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Reuters: США готовят антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Обновлено в 17:46
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Обновлено в 06:19
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