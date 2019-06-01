Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофеСоветский спорт 01 июня в 07:37

Хосе Антонио Рейес трижды выигрывал Лигу Европы в составе Севильи, становился чемпионом Испании в составе мадридского Реала, выигрывал английскую премьер-лигу с лондонским Арсеналом, в составе Атлетико дважды выигрывал Лигу Европы и однажды - Суперкубок УЕФА.

Культура На ПМЭФ-2019 обсудят господдержку кино МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 7 июня в 12.00 в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) на стенде Краснодарского края с участием министра культуры РФ Владимира Мединского состоится панельная дискуссия «Главные роли кинопроизводства в России», сообщает пресс-служба АПКиТ.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Происшествия Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Здоровье Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.

Экономика Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.

Происшествия Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.

Армия и оружие Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.

Шоу-бизнес У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.

Политика Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.

Политика Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».

Экономика В платёжках за ЖКУ появится новая строка В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.

Футбол «Ювентус» заинтересован в возвращении Погба «Ювентус» рассматривает возвращение в команду полузащитника Поля Погба.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Политика Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.

Армия и оружие США одобрили поставки F-16 в Болгарию США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

Авто Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.

Футбол Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».