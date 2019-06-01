Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 летГазета.Ru 11:20

Я был опустошен, услышав печальную новость о Хосе Антонио Рейесе. Прекрасный игрок, превосходный товарищ и исключительный человек. Желаю семье и друзьям Хосе сил и мужества, чтобы пережить это трудное время.

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе. В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

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