Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 летГазета.Ru 11:20

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе. В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

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