Футбол
В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный братРоссийская газета 10:26
В машине с бывшим футболистом сборной Испании Хосе Антонио Рейесом, погибшим в автокатастрофе в Утрере, недалеко от Севильи, находились еще два человека, сообщает The Daily Mail.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
Обновлено в 07:19
Происшествия
Во Франции грабители за пять минут украли около сотни пар очков
За пять минут грабители смогли похитить около ста пар солнцезащитных очков вместе со стендами.
Обновлено в 10:00
Технологии
Эксперты рассказали, как 5G может улучшить дополненную реальность
По мнению экспертов, благодаря новому формату связи большой толчок в развитии получит технология дополненной реальности.
Обновлено в 06:53
Авто
В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили
В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Рамос выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса
Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего хавбека сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке
По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.
Обновлено в 11:08
Футбол
У Месси есть общий чат с Суаресом и Неймаром
Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром.
Обновлено в 00:33
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала свой выигрыш в «Голос. Дети» фонду имени Анжелы Вавиловой
Обновлено в 11:06
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено 30 мая в 03:43
Общество
Зеленский впервые показал публике сына
Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.
Обновлено в 08:22
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Космос
66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные
Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или Эриксена
Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, по информации испанских СМИ, одобрил переход Пьянича в том случае, если «Реал» не сможет купить Погба или Эриксена.
Обновлено в 10:45
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
Обновлено в 02:01
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Русские фамилии на Украине начнут писать по-новому.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты
Уже через несколько дней Nvidia может представить новые видеокарты Turing
Один источник утверждает, что уже через несколько дней Nvidia покажет две новых видеокарты, одна из которых разместится между GeForce RTX 2070 и RTX 2080, а другая — между RTX 2080 и RTX 2080 Ti.
Обновлено вчера в 03:49