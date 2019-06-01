В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный братРоссийская газета 10:26

В машине с бывшим футболистом сборной Испании Хосе Антонио Рейесом, погибшим в автокатастрофе в Утрере, недалеко от Севильи, находились еще два человека, сообщает The Daily Mail.

В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный брат

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