Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 летРИА Новости 08:04
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
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При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Обновлено вчера в 09:15
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
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Обновлено в 13:30
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22
Наука
Дикие пчелы научились строить гнезда полностью из пластиковых отходов
Обновлено вчера в 05:23
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
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Два снаряда выпустили по Израилю с территории Сирии
Обновлено в 14:14
Авто
Концепт Renault For Russia предложит покупателям камин в машине
В центре салона находится небольшой электрический камин, а на полу — синие светодиодные фонари, которые придают автомобилю очень футуристическую атмосферу и дают нам представление о том, как дизайн интерьера может измениться в ближайшем будущем.
Обновлено в 12:10
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Подписчики отметили, что формы Каменских заметно округлились. Некоторые связали это с возможной беременностью певицы.
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Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
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Обновлено вчера в 09:02
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Происшествия
AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии
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Обновлено в 14:01
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В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
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Музыка
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Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33