Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 летРИА Новости 08:04
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Спорт
Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций
Для российской команды, выступающей под руководством нового главного тренера — финского специалиста Туомаса Саммелвуо — победа стала первой на турнире.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Общество
С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах
Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено в 11:51
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧ
Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино выйдут в стартовом составе "Ливерпуля" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:09
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Политика
Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Энергетика
На Украине вновь подняли тарифы на газ
По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые намечены на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 07:19
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей в России вступили в силу с 1 июня
Новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта вступили в силу с 1 июня в России.
Обновлено в 02:55
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain
Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34
Футбол
Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы
Полузащитник молодежной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов из-за травмы не сможет принять участие в контрольном матче с командой Чехии, который состоится 5 июня в Австрии.
Обновлено в 12:05
Общество
Строительство экотехнопарка «Шиес» законсервируют
Работы по инженерной подготовке территории для строительства экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области будут завершены к 15 июня.
Обновлено в 04:55
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Технологии
Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками
На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Пожар на месте столкновения поезда и грузовика в Адыгее потушен
Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:59
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Кино
Появилось рабочее название приквела «Игры престолов»
В Сети появилась информация о том, что приквел «Игры престолов» получил рабочее название Bloodmoon («Кровавая ночь»), сообщает REGNUM.
Обновлено в 11:39