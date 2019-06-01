Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 летРИА Новости 08:04
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
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Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
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Общество
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Обновлено в 11:53
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США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
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Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками
На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
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Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
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В 20-х годах XIX века на берегу озера Ильмень в деревне Коростынь архитектор Василий Стасов построил Путевой дворец для императора Александра I. Полукаменное здание выполнено в классическом стиле.
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