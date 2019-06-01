Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 летРИА Новости 08:04

Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

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