Футбол
Шарлия присоединился к ЦСКА на сборах в АвстрииMetaratings вчера в 13:38
В минувшем сезоне Шарлия провел за «Славен» 33 игры и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость хорвата оценивается в 450 тыс. евро. Ранее сообщалось, что ЦСКА возьмет в аренду 22-летнего защитника с правом последующего выкупа.
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Защитник Шарлия будет тренироваться с ЦСКА в Австрии. Идут переговоры о трансфере
Sports.ruвчера в 11:31
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:37, Вашингтон
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