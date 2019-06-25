Футбол
Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКАБомбардир.ру 11:47
Сегодня футболисты ЦСКА прилетели в Австрию, где пройдет предсезонный сбор команды. В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.
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Bobsoccer22 июня в 03:00
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