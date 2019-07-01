Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах арендыЧемпионат 11:44
ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в клуб на правах аренды. 22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Авто
International Armored Group представила бронированный автомобиль в рамках выставки «Армия 2019»
Обновлено в 12:41
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Авто
Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика
В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Космос
Неудачный старт частной ракеты засняли на видео
Видео крушения опубликовали на YouTube. Недавно компания Exos Aerospace провела запуск одной из своих последних ракет.
Обновлено вчера в 23:39
Энергетика
Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений.
Обновлено в 09:19
Политика
В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.
Обновлено в 10:47
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
Обновлено в 05:45
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Транспорт
РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Политика
Участие Украины в ПАСЕ рекомендовал приостановить комитет Рады
Комитет по иностранным делам при Верховной раде порекомендовал приостановить участие украинских дипломатов в национальной делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщается на странице Facebook депутата Владимира Арьева.
Обновлено в 06:57
Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В Ливии объявлена «всеобщая мобилизация» против Турции
В свою очередь, власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 12:49
Футбол
Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»
Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Хабаровске арестовали маникюршу, вырывавшую ногти клиенткам
В Хабаровске суд принял решение об аресте лжемастера педикюра и маникюра, от непрофессиональных действий которой пострадали люди.
Обновлено в 11:56
Наука
На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых
Обновлено в 12:10
Технологии
VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14