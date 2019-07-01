Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах арендыЧемпионат 11:44

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в клуб на правах аренды. 22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
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ЦСКА объявил о подписании контракта с хорватским защитником Шарлия

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ЦСКА официально объявил о переходе хорватского защитника Шарлии

Sport24.ru11:39

ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах аренды

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ЦСКА объявил об аренде хорватского защитника

Матч ТВ11:46

ЦСКА объявил о переходе хорвата Шарлии

Sport.ru12:14

ЦСКА объявил о переходе Шарлии

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