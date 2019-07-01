ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в клуб на правах аренды. 22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.

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ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах аренды

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