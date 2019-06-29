Арендное соглашение с 22-летним хорватским футболистом рассчитано до конца сезона-2019/20, при этом у ЦСКА будет приоритетное право дальнейшего выкупа прав на игрока. На данный момент Шарлия находится с командой на сборах в Австрии.

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Хорватский футболист Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

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