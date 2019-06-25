Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в АвстриюТАСС 11:11

Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. "Параллельно наши клубы продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию

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