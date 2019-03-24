Футбол

Хорватия уступила Венгрии в матче отборочного турнира Евро-2020Чемпионат вчера в 14:59

Венгрия — Хорватия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
13′
Анте Ребич
30′
Борна Баришич
Марин Леовац
Адам Салаи
34′
Доминик Надь
Роланд Варга
40′
Балаж Джуджак
63′
Доминик Собослаи
Жолт Кальмар
65′
67′
Анте Ребич
Йосип Брекало
Мате Паткаи
76′
77′
Тин Едвай
Бруно Петкович
82′
Деян Ловрен
Балаж Джуджак
Барнабаш Беше
85′
Сборная Хорватии потерпела поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Венгрии. Встреча, проходившая в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперёд на 13-й минуте, отличился Анте Ребич.
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