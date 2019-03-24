Футбол

Хорватия проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020RT на русском вчера в 16:32

Венгрия — Хорватия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
13′
Анте Ребич
30′
Борна Баришич
Марин Леовац
Адам Салаи
34′
Доминик Надь
Роланд Варга
40′
Балаж Джуджак
63′
Доминик Собослаи
Жолт Кальмар
65′
67′
Анте Ребич
Йосип Брекало
Мате Паткаи
76′
77′
Тин Едвай
Бруно Петкович
82′
Деян Ловрен
Балаж Джуджак
Барнабаш Беше
85′
Сборная Хорватии потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу сборной Венгрии принесли голы Адама Салаи и Мате Паткои.
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