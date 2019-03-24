Хорватия проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020RT на русском вчера в 16:32

Сборная Хорватии потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу сборной Венгрии принесли голы Адама Салаи и Мате Паткои.

Хорватия проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020

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