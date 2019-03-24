Футбол

Хорватия проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020RT на русском вчера в 16:32

Венгрия — Хорватия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
13′
Анте Ребич
30′
Борна Баришич
Марин Леовац
Адам Салаи
34′
Доминик Надь
Роланд Варга
40′
Балаж Джуджак
63′
Доминик Собослаи
Жолт Кальмар
65′
67′
Анте Ребич
Йосип Брекало
Мате Паткаи
76′
77′
Тин Едвай
Бруно Петкович
82′
Деян Ловрен
Балаж Джуджак
Барнабаш Беше
85′
Сборная Хорватии потерпела поражение от национальной команды Венгрии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу сборной Венгрии принесли голы Адама Салаи и Мате Паткои.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венгрия – Хорватия – 2:1, 24 марта 2019 года, Евро-2020, обзор матча

Чемпионатвчера в 15:32

Хорватия уступила Венгрии в матче отбора на Евро-2020, Шотландия обыграла Сан-Марино

Sportbox.RUвчера в 15:02

Хорватия уступила Венгрии в матче отбора на Евро-2020, Шотландия обыграла Сан-Марино

Матч ТВвчера в 15:02

Сборная Венгрии одержала волевую победу над Хорватией

Спорт-Экспрессвчера в 14:56

Cборная Венгрии обыграла хорватов в отборочном матче Евро-2020

РИА Новостивчера в 15:10

Сборная Хорватии проиграла Венгрии. Влашич остался в запасе

Sport24.ruвчера в 15:00

24 марта. Венгрия – Хорватия – 2:1. ВИДЕО

ИА Спорт-34вчера в 09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество

Врио Челябинской области Алексей Текслер завел аккаунт в Instagram

Обновлено 23 марта в 07:54
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес

Янина Мелехова: «Трудилась на трех работах, чтобы накопить на квартиру»

Последние несколько лет сериальная звезда арендовала жилье в престижном Таганском районе столицы, поэтому собственные квадратные метры они с мужем Максимом решили купить именно здесь.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Возбуждено дело по факту массового отравления в Хасавюрте

Обновлено вчера в 10:57
Футбол

Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»

Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста.
Обновлено вчера в 10:04
Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям

Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие

В центральной части Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали в понедельник утром в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Благодаря сейшельским камышовкам ученые выяснили, как жить дольше

Пятнадцатилетние наблюдения за жизнью сейшельских камышовок подтолкнули ученых к выводам о том, что те птицы, которым их сородичи помогают выращивать потомство, стареют медленнее и живут дольше.
Обновлено 23 марта в 14:10
Авто

Последние проекты автозавода из Серпухова

До 1989 года автозавод специализировался на выпуске мотоколясок.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено вчера в 13:18
Космос

В Шотландии лох-несское чудовище показалось на поверхности озера

Жительница Шотландии, прогуливаясь по окрестностям озера Лох-Несс, сделала несколько снимков.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

В Якутске незаконно производили и продавали лекарство

Установлено, что ООО «Витор» производило и сбывало «Кислород медицинский газообразный» фтизиатрическому отделению ГБУ Якутии и Центру экстренной помощи, Республиканской больницы.
Обновлено вчера в 23:23
Хоккей

Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»

Хозяева проигрывали после первого периода, но свели основное время вничью и выиграли в овертайме за счет гола россиянина Андрея Свечникова – 2:1. После того, как канадец Байрон на 14-й минуте открыл счет, игра пошла по сценарию "Канадиенс".
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США

Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие

Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив

Обновлено вчера в 20:35
Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу

Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие

Командующий СФ рассказал, какие подлодки сегодня стоят на вооружении флота

«Подводники-североморцы эксплуатируют порядка десяти различных проектов атомных подводных лодок», - сказал Евменов.
Обновлено вчера в 19:32
Здоровье

Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Суд в Москве рассмотрит иск «Траста» о выводе 205 млрд руб экс-руководством «Рост банка»

Арбитражный суд Москвы в понедельник рассмотрит иск банка "Траст", требующего признать незаконным внесение прежним руководством "Рост банка" (в настоящее время присоединённого к "Трасту") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции".
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

Бельгия обыграла Кипр в матче квалификации Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над командой Кипра в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анте Ребич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, вингер франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хорватия
Государство
Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное