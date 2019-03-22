Футбол

Хорватия одержала волевую победу над АзербайджаномREGNUM 07:11

Хорватия — Азербайджан
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Максимир»
19′
Рамиль Шейдаев
Борна Баришич
44′
58′
Дмитрий Назаров
Араз Абдуллаев
68′
Максим Медведев
Бруно Петкович
Анте Ребич
69′
73′
Ришард
Эмин Махмудов
Матео Ковачич
Никола Власич
73′
Андрей Крамарич
79′
88′
Гара Гараев
Руфат Дадашов
Лука Модрич
Милан Бадель
90′+2′
21 марта между сборными Хорватии и Азербайджана на стадионе «Максимир» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось волевой победой «шашечных».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шейдаев — о поражении хорватам: какая разница, кому проиграли? Очков у нас нет

Чемпионат04:45

Рамиль Шейдаев: «Азербайджану чуточку не повезло в матче с Хорватией»

Спорт-Экспресс03:18

Азербайджан упустил гостевую победу над Хорватией

Sputnik Азербайджанвчера в 17:49

Сборная Хорватии одержала волевую победу над командой Азербайджана в матче отбора ЧЕ-2020

ТАССвчера в 17:57

Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией

Советский спортвчера в 17:36

Нападающий «Крыльев Советов» забил Хорватии, но Азербайджан уступил в квалификации Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:34

Сборная Азербайджана едва не отобрала очки у хорватов

Евро-футбол.рувчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено в 13:56
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Спорт

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19 в Норвегии.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Футбол

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минут

Матч Португалия — Украина состоится сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнётся в 22:45 мск.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове

Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео

Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 04:54
Экономика

В Госдуме приняли закон об увеличении пенсий до прожиточного минимума

Государственная дума приняла закон об увеличении пенсии. Теперь она станет выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:19
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Авто

Кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»

По данным журналистов, новый кроссовер FAW Besturn X40 с мая текущего года будет собираться на заводе «Автотор» в Калининграде.
Обновлено вчера в 12:02
Культура

Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих

"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Политика

Скабеева предложила себя в президенты Украины

Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня

Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Петербурге в массовое ДТП на Ушаковском мосту попали 30 автомобилей

Очевидцы насчитали более 30 автомобилей, движение на переправе перекрыли. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:58
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Политика

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Религия

Первая великопостная Родительская суббота наступит завтра

Завтра, 23 марта, для православных христиан наступит первая великопостная Родительская суббота.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Бывшего главного пристава Ингушетии обвинили в крупном мошенничестве

Правоохранители республики Ингушетия возбудили уголовное дело против бывшего главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ингушетии Мусы Оздоева.
Обновлено в 12:29
Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Политика

Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов

Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено в 08:21
Общество

Панин отреагировал на критику после слов о ненависти к России

Обновлено в 07:16
Транспорт

«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Видео убийства полицейского в Нижнекамске оказалось в сети

Обновлено в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамиль Теймурович Шейдаев
Азербайджанский футболист
Азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Крамарич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий немецкого клуба «Хоффенхайм» и сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное