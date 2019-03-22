Футбол
Хорватия одержала волевую победу над АзербайджаномREGNUM 07:11
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Максимир»
|19′
Рамиль Шейдаев
Борна Баришич
|44′
|58′
Дмитрий Назаров
Араз Абдуллаев
|68′
Максим Медведев
Бруно Петкович
Анте Ребич
|69′
|73′
Ришард
Эмин Махмудов
Матео Ковачич
Никола Власич
|73′
Андрей Крамарич
|79′
|88′
Гара Гараев
Руфат Дадашов
Лука Модрич
Милан Бадель
|90′+2′
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
12
Калинич
2
Брекало
5
Чалета-Цар
21
Вида
3
Баришич
9
Крамарич
19
Бадель
7
Ракитич
13
Влашич
4
Перишич
18
Ребич
1
Агаев
5
Медведев
4
Маммадов
6
Хусейнов
3
Рахимов
10
Мадатов
14
Паскуаль
16
Дадашов
8
Махмудов
7
Абдуллаев
11
Шейдаев
Азербайджан
Расстановка 4‑5‑1
21 марта между сборными Хорватии и Азербайджана на стадионе «Максимир» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось волевой победой «шашечных».
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Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией
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