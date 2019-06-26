Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 сутокRT на русском 12:53
Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
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Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
ООН: Лагерь Эр-Рукбан в Сирии покинули 15,6 тыс. человек
Сирийский лагерь Эр-Рукбан покинули с марта 15 тысяч 600 человек, что составляет около 40% от всех жителей лагеря.
Обновлено в 13:09
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Гонконге протестующие захватили парламент
Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания.
Обновлено в 11:29
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто
Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России
Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Военный вертолет потерпел крушение в Германии
Обновлено в 09:39
Происшествия
В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа
Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено в 22:30
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне
Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено в 21:29
Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев
Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Ученые объяснили, в чем вред жареной рыбы
Обновлено в 06:12
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено в 11:58
Культура
Ольга Бузова даст концерт в Чите
Обновлено в 22:33
Кино
Сергей Дворцевой и Михаил Алдашин стали членами Американской киноакадемии
Имена новых членов Амерканской киноакадемии были объявлены 1 июля 2019 года.
Обновлено в 16:49
Авто
Названы цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber
Новый семиместный компактвэн Renault Triber, продажи которого начнутся уже в июле, оценили в 440 000 – 580 000 рупий (400 – 530 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Транспорт
Минтранс изменит правила регулирования совместных поездок
Ведомство намерено изменить правила совместных поездок, так называемого карпулинга, когда через определенный агрегатор водитель и пассажир, которым по пути, договариваются поехать вместе за обоюдно выгодную плату.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Россия оказала помощь пострадавшим в Алеппо офицерам сирийской армии
Семнадцати пострадавшим во время боевых действий в Алеппо офицерам сирийской армии подарили инвалидные коляски.
Обновлено в 22:38
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Хоккей
Панарин — «Коламбусу»: «Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня»
В минувшей «регулярке» Панарин набрал за «Коламбус» 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.
Обновлено в 20:58
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено в 22:50
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Обновлено в 22:07
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01