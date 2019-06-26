Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 сутокRT на русском 12:53

Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
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Десять суток за Ивана Голунова

Коммерсантъ17:55

Навального арестовали на 10 суток за участие в несанкционированной акции

РИА Новости13:25

Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова

Интерфакс12:32

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

RT на русском12:53

Суд арестовал Навального на 10 суток за участие в несанкционированной акции в Москве

ТАСС12:25

Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток ареста Алексею Навальному

Эхо Москвы18:03

15 тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Ивана Голунова // Мещанский суд не прислушался к доводам Сергея Будылина

Закон.ру04:49
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
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