с чего всё началось

Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.

Происшествия В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.

Экономика Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года Четвертое место среди россиян принадлежит основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову с $19,6 млрд (плюс $2,13 млрд с начала года).

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.

Игры Remedy вернула издательские права на Alan Wake Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.

Интернет Популярная игра для Android крала личные данные пользователей Представители компании Wandera пожаловались на работу Scary Granny ZOMBYE Mod: The Horror Game 2019 в Google Play после чего игра была удалена из магазина.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Гаджеты Huawei может выпустить смартфон без разъемов и кнопок Китайская компания Huawei начала тестировать смартфон, главной особенностью которого станет отсутствие кнопок и отверстий.

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.

Армия и оружие Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze «В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Политика Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.

Общество Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.

Происшествия В Германии потерпел крушение военный вертолёт Как сообщает издание, принадлежавший Бундесверу военный вертолет (тип не называется), потерпел крушение в Нижней Саксонии в районе Хамельн-Пирмонт близ коммуны Эрцен.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Политика Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР Генпрокуратура Украины сообщила, что против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника выдвинуты новые обвинения по трем статьям уголовного кодекса.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.

Общество Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.

Космос Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.