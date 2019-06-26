Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 сутокRT на русском 12:53

Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
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с чего всё началось
Хорошевский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 10 суток по статье о повторном нарушении на публичном мероприятии, сообщила
 пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Forbes12:47

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Навального арестовали на 10 суток за участие в несанкционированной акции

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15 тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Ивана Голунова // Мещанский суд не прислушался к доводам Сергея Будылина

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