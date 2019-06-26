Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 сутокRT на русском 12:53
Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
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с чего всё началось
Хорошевский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 10 суток по статье о повторном нарушении на публичном мероприятии, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.Forbes12:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
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Популярная игра для Android крала личные данные пользователей
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Huawei может выпустить смартфон без разъемов и кнопок
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Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
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Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
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Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Происшествия
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Обновлено в 10:17
Общество
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С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Политика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.
Обновлено в 10:47
Общество
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
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Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолёт
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Обновлено в 10:42
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Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР
Генпрокуратура Украины сообщила, что против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника выдвинуты новые обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
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Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
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Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
В отличие от обычных черных дыр, сверхмассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50