Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программыИзвестия вчера в 20:13

с чего всё началось

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.

Музыка Пожилые японки спели рэп в честь саммита G20 В Сети появилось видео с песней, посвященной предстоящему саммиту лидеров стран «большой двадцатки», которую исполнила группа пожилых женщин из Осаки.

Экономика США обнародовали план по развитию Палестины Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Футбол Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".

Армия и оружие В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.

Происшествия Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.

Авто Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.

Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.

Происшествия Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.

Происшествия Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.

Происшествия Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».

Происшествия Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста Полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.

Политика Ветераны АТО поучаствуют в гей-параде в Киеве Некоторые участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе поучаствуют в гей-параде в Киеве, который запланирован на 23 июня.

Кино Продюсер «Венома» рассказала о продолжении фильма Продюсер фильма "Веном" Эми Паскаль рассказала о съемках сиквела с Томом Харди в главной роли.

Армия и оружие WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Происшествия Истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера в Лондоне Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.