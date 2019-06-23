Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программыИзвестия вчера в 20:13

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
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Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте
 обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.
Lenta.ruвчера в 19:23

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Американский хореограф обвинила фигуристку Алину Загитову и ее хореографа в плагиате

Комсомольская правда02:22

«Bad guy»: полная версия нашумевшего номера Загитовой. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 03:40

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы фигуристки

РИА Новостивчера в 17:22

Загитову вновь обвинили в воровстве

Газета.Ruвчера в 17:03

Загитову обвинили в краже хореографического номера (ВИДЕО)

ProstoProSportвчера в 16:43

Американский хореограф, обвинившая Глейхенгауза в плагиате: «Он связался со мной и извинился»

Sports.ruвчера в 17:34

Хореограф Загитовой извинился перед американской танцовщицей за плагиат

Sport24.ruвчера в 18:29
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года

В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Обновлено вчера в 08:41
Авто

Энтузиасты из России построили уникальную Toyota Tundra за 23 млн рублей

Специалисты из техцентра «4х4 Tundra» построили уникальную Toyota Tundra.
Обновлено в 02:09
Музыка

Пожилые японки спели рэп в честь саммита G20

В Сети появилось видео с песней, посвященной предстоящему саммиту лидеров стран «большой двадцатки», которую исполнила группа пожилых женщин из Осаки.
Обновлено вчера в 08:08
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:18
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Авто

Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети

Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Обновлено вчера в 13:52
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено вчера в 13:56
Космос

Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС

Обновлено вчера в 07:30
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

Полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Ветераны АТО поучаствуют в гей-параде в Киеве

Некоторые участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе поучаствуют в гей-параде в Киеве, который запланирован на 23 июня.
Обновлено вчера в 07:58
Кино

Продюсер «Венома» рассказала о продолжении фильма

Продюсер фильма "Веном" Эми Паскаль рассказала о съемках сиквела с Томом Харди в главной роли.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Происшествия

Истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено вчера в 18:19
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом

Обновлено в 01:33
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Обновлено в 02:17
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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