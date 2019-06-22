Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программыИзвестия вчера в 20:13
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
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с чего всё началось
Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.Lenta.ruвчера в 19:23
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Политика
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Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
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Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек
Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно начал эвакуацию.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
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В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
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Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Энергетика
В украинской компании заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
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Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
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Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
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Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Футбол
«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»
Причиной отказа от покупки Коутиньо является то, что туринцы хотят сосредоточиться на борьбе за центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Шоу-бизнес
Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи
В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено вчера в 13:40
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Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности
Певец был влюблён в избранницу, поэтому и принял решение жениться несмотря на огромную разницу в возрасте.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Власти ФРГ потребовали отозвать около 60 тыс. дизельных Mercedes
Немецкие власти обязали автоконцерн Daimler отозвать порядка 60 тыс. дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI, написала в субботу, 22 июня, газета Bild.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Авто
Tesla Model X протянул 130-тонный Boeing Dreamliner
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Армия и оружие
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
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Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Политика
Путин не намерен отдавать Курилы
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено вчера в 03:47
Футбол
«Рубин» запланировал контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»
«Рубин» в июле проведет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Обновлено вчера в 10:58
Гаджеты
Тысячи людей получили карты Apple для тестирования
Кстати, стоит отметить и то, что если с помощью этой карты покупать технику Apple, то им будет выдан кешбек минимум 3%. Благодаря этому, компания хочет повысить продажи собственных продуктов.
Обновлено вчера в 07:34