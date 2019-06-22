Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программыИзвестия вчера в 20:13

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
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Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте
 обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.
Lenta.ruвчера в 19:23

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Хореограф Загитовой признался в заимствовании номера

News.ruвчера в 19:56

Хореограф Загитовой извинился перед американской танцовщицей за плагиат

Sport24.ruвчера в 18:29

«Bad guy»: полная версия нашумевшего номера Загитовой. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 03:40

Загитову вновь обвинили в воровстве

Газета.Ruвчера в 17:03

Загитову обвинили в краже хореографического номера (ВИДЕО)

ProstoProSportвчера в 16:43

Американский хореограф, обвинившая Глейхенгауза в плагиате: «Он связался со мной и извинился»

Sports.ruвчера в 17:34

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы фигуристки

РИА Новостивчера в 17:22
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Политика

Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов

Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32

На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.
Обновлено 21 июня в 01:05
Футбол

Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка Америки

Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Равшана Куркова прокомментировала слухи о романе с женатым режиссером

Последние пару дней поклонники 38-летней артистки обсуждают ее предположительный роман с режиссером Владимиром Битоковым, с которым Равшана Куркова появилась на одной из вечеринок в рамках фестиваля «Кинотавр».
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек

Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно начал эвакуацию.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Энергетика

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 20:55
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня

Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Футбол

«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»

Причиной отказа от покупки Коутиньо является то, что туринцы хотят сосредоточиться на борьбе за центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи

В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности

Певец был влюблён в избранницу, поэтому и принял решение жениться несмотря на огромную разницу в возрасте.
Обновлено вчера в 16:07
Авто

Власти ФРГ потребовали отозвать около 60 тыс. дизельных Mercedes

Немецкие власти обязали автоконцерн Daimler отозвать порядка 60 тыс. дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI, написала в субботу, 22 июня, газета Bild.
Обновлено вчера в 22:58
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Авто

Tesla Model X протянул 130-тонный Boeing Dreamliner

Крохотный автомобиль весом 2,5 тонны, протащил 130-тонный пассажирский авиалайнер Boeing Dreamliner на 300 метров.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Политика

Путин не намерен отдавать Курилы

Обновлено вчера в 08:30
Политика

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено вчера в 03:47
Футбол

«Рубин» запланировал контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

«Рубин» в июле проведет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Обновлено вчера в 10:58
Гаджеты

Тысячи людей получили карты Apple для тестирования

Кстати, стоит отметить и то, что если с помощью этой карты покупать технику Apple, то им будет выдан кешбек минимум 3%. Благодаря этому, компания хочет повысить продажи собственных продуктов.
Обновлено вчера в 07:34
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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