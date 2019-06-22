Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программыИзвестия вчера в 20:13

с чего всё началось

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Политика Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.

Общество Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32 На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.

Шоу-бизнес Равшана Куркова прокомментировала слухи о романе с женатым режиссером Последние пару дней поклонники 38-летней артистки обсуждают ее предположительный роман с режиссером Владимиром Битоковым, с которым Равшана Куркова появилась на одной из вечеринок в рамках фестиваля «Кинотавр».

Происшествия Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Экономика Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.

Происшествия Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.

Энергетика В украинской компании заявили о критическом дефиците газа Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.

Единоборства Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.

Происшествия Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Футбол «ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса» Причиной отказа от покупки Коутиньо является то, что туринцы хотят сосредоточиться на борьбе за центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.

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Шоу-бизнес Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности Певец был влюблён в избранницу, поэтому и принял решение жениться несмотря на огромную разницу в возрасте.

Авто Власти ФРГ потребовали отозвать около 60 тыс. дизельных Mercedes Немецкие власти обязали автоконцерн Daimler отозвать порядка 60 тыс. дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI, написала в субботу, 22 июня, газета Bild.

Авто Tesla Model X протянул 130-тонный Boeing Dreamliner Крохотный автомобиль весом 2,5 тонны, протащил 130-тонный пассажирский авиалайнер Boeing Dreamliner на 300 метров.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.

Политика Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».

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Футбол «Рубин» запланировал контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом» «Рубин» в июле проведет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщает пресс-служба казанского клуба.